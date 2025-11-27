Vakolatlan falra is klímát szerelünk – közben az utcát fűtjük és hűtjük vele

Magyarország klímalázban ég. Becslések szerint ma már közel 1,5 millió háztartási légkondi működik, és 2030-ig akár újabb egymillió készülék kerülhet a lakásokba. Ez azt jelenti, hogy pár éven belül a 4,6 milliós lakásállományra már 2,5 millió klíma jutna – vagyis átlagosan szinte minden második lakásban lenne legalább egy készülék, sokszor még ott is, ahol maga az épület gyakorlatilag energetikai katasztrófa – írja a G7.

Hőség és rezsipánik hajtja a vásárlást

A Daikin adatai szerint 2022 óta mintegy 1,4 millió klímát…