Vakolatlan falra is klímát szerelünk – közben az utcát fűtjük és hűtjük vele
Magyarország klímalázban ég. Becslések szerint ma már közel 1,5 millió háztartási légkondi működik, és 2030-ig akár újabb egymillió készülék kerülhet a lakásokba. Ez azt jelenti, hogy pár éven belül a 4,6 milliós lakásállományra már 2,5 millió klíma jutna – vagyis átlagosan szinte minden második lakásban lenne legalább egy készülék, sokszor még ott is, ahol maga az épület gyakorlatilag energetikai katasztrófa – írja a G7.
Hőség és rezsipánik hajtja a vásárlást
A Daikin adatai szerint 2022 óta mintegy 1,4 millió klímát…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Adó és jog
Retail
Kivonul Magyarországról az egyik legismertebb sporttermékeket árusító üzletlánc
A vállalat 2024-es üzleti éve veszteséges volt, romániai leányvállalatait is eladta.