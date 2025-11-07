Jövőre a bankunk megmondja, hogy melyik számlával tudnánk spórolni. De mennyi lehet ez a megtakarítás?

Az MNB elvárásai alapján a bankok jövő év elején (az éves díjkimutatással együtt) tájékoztatni fogják ügyfeleiket arról, hogy van-e számukra kedvezőbb számlacsomag az adott pénzintézetnél és mennyit spóroltak volna, ha azt a számlát használnák. De kik fognak ilyen értesítést kapni? Mennyit nyerhetnek az emberek, ha áttérnek a bank által kiküldött számlacsomagra? Lehet ennél többet is […]