Otthon 
magazin@otthonterkep.hu Otthonterkep

20 MILLIÁRDOT MÁR KIOSZTOGATTAK – és ez még csak a kezdet! Elkezdődött a magyarok gigantikus otthonfelújítási pénzesője!

Robbanás a felújítási piacon: már több mint 20 milliárd forint landolt a lakosságnál a megemelt, akár 10 milliós támogatást kínáló energetikai otthonfelújítási programból – jelentette be az Energiaügyi Minisztérium.A 108 milliárdos keretből eddig 4700 család kapott pénzt, és már úton van a következő újabb 20 milliárdos kifizetési hullám is! – adta hírül a Portfolio.

Miért ekkora a roham?
Mert most minden eddiginél kedvezőbbek a feltételek – gyakorlatilag „nevetségesen kevés” önerővel, akár pár százezer forintból belevághatsz egy 10 milliós felújításba, ráadásul…

Tovább a teljes cikkre


Topsztori