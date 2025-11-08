20 MILLIÁRDOT MÁR KIOSZTOGATTAK – és ez még csak a kezdet! Elkezdődött a magyarok gigantikus otthonfelújítási pénzesője!

Robbanás a felújítási piacon: már több mint 20 milliárd forint landolt a lakosságnál a megemelt, akár 10 milliós támogatást kínáló energetikai otthonfelújítási programból – jelentette be az Energiaügyi Minisztérium.A 108 milliárdos keretből eddig 4700 család kapott pénzt, és már úton van a következő újabb 20 milliárdos kifizetési hullám is! – adta hírül a Portfolio.

Miért ekkora a roham?

Mert most minden eddiginél kedvezőbbek a feltételek – gyakorlatilag „nevetségesen kevés” önerővel, akár pár százezer forintból belevághatsz egy 10 milliós felújításba, ráadásul…