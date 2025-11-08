20 MILLIÁRDOT MÁR KIOSZTOGATTAK – és ez még csak a kezdet! Elkezdődött a magyarok gigantikus otthonfelújítási pénzesője!
Robbanás a felújítási piacon: már több mint 20 milliárd forint landolt a lakosságnál a megemelt, akár 10 milliós támogatást kínáló energetikai otthonfelújítási programból – jelentette be az Energiaügyi Minisztérium.A 108 milliárdos keretből eddig 4700 család kapott pénzt, és már úton van a következő újabb 20 milliárdos kifizetési hullám is! – adta hírül a Portfolio.
Miért ekkora a roham?
Mert most minden eddiginél kedvezőbbek a feltételek – gyakorlatilag „nevetségesen kevés” önerővel, akár pár százezer forintból belevághatsz egy 10 milliós felújításba, ráadásul…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Adó és jog
Retail
A kereskedelmi ingatlanpiac 2026-ban: kitart a mérsékelt optimizmus
A Deloitte legfrissebb nemzetközi felmérése szerint a kereskedelmi ingatlanszektor számos kihívással néz szembe, ugyanakkor 2026-ban bővülhetnek azok a cégek, amelyek