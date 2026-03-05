Bankszámlák: Ha 1-2 hónap nincs bér, bukom a díjmentességet?
Bizonyára észrevetted már, hogy a legtöbb ingyenes bankszámla csak addig ingyenes, amíg a fizetésed megérkezik rá. De mi történik, ha porszem kerül a gépezetbe, és két hónapig elapad a bérátutalás? A legtöbben ilyenkor kutyaszorítóban érzik magukat, és attól tartanak, hogy a bank azonnal lecsap a korábbi kedvezményekre is. Sokoszor egyes kedvezményeket, díjmentességet csak bizonyos feltételek […]Tovább a teljes cikkre
