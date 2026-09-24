Hol kezdődik a felső tized? Megyénként mutatjuk, mennyit kell keresni hozzá 2026-ban
A kereseti statisztikákban gyakran találkozunk átlaggal, azonban ez kevésbé reprezentatív, mert az átlagot könnyen elhúzzák a kiugró értékek. Ezt a problémát sokszor felvetik a magyar átlagbérrel kapcsolatban is, amely 2026 júliusában bruttó 745 500, nettó 523 300 forint volt. Ehhez képest a legmagasabb keresetűek érdemben többet visznek haza az egyes megyékben. De azt is nagyon jól […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Így alakul a boltok nyitvatartása az ünnepi hétvégén: ezek az üzletek lesznek nyitva
Mutatjuk a részleteket.