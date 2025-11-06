Bankmonitor Partnerek segítenek az ifjú pároknak: Előminősítés és szakértői tanácsadás a Hungexpo Esküvőkiállításon!
Az álomesküvő megtervezése mellett az otthonteremtés kérdése is kiemelt fontosságú az ifjú párok életében. Épp ezért hatalmas segítség érkezik a 2025. november 8-9-én megrendezésre kerülő Hungexpo Esküvőkiállításon, ahol a Bankmonitor partnerei is képviseltetik magukat. A kiállítás látogatói egyedülálló lehetőséget kapnak arra, hogy szakértő segítséggel tájékozódjanak a fiataloknak, jegyeseknek és ifjú házasoknak szóló hitelek és támogatott hitelprogramok labirintusában. Együtt […]Tovább a teljes cikkre
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
A kereskedelmi ingatlanpiac 2026-ban: kitart a mérsékelt optimizmus
A Deloitte legfrissebb nemzetközi felmérése szerint a kereskedelmi ingatlanszektor számos kihívással néz szembe, ugyanakkor 2026-ban bővülhetnek azok a cégek, amelyek