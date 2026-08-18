Hitelboom ide vagy oda: közel 9 ezer milliárd forinttal nőtt a magyarok nettó pénzügyi vagyona

Tovább gyarapodott a magyar háztartások pénzügyi vagyona. Az MNB friss pénzügyi számlái szerint 2026 második negyedévének végén közel 126 ezer milliárd forintnyi pénzügyi eszköz volt a háztartások birtokában, csaknem 11 800 milliárd forinttal több, mint egy évvel korábban. Még a gyorsan növekvő hitelállomány mellett is közel 9 ezer milliárd forinttal, 105,9 ezer milliárd forintra emelkedett […]