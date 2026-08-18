Hitelboom ide vagy oda: közel 9 ezer milliárd forinttal nőtt a magyarok nettó pénzügyi vagyona
Tovább gyarapodott a magyar háztartások pénzügyi vagyona. Az MNB friss pénzügyi számlái szerint 2026 második negyedévének végén közel 126 ezer milliárd forintnyi pénzügyi eszköz volt a háztartások birtokában, csaknem 11 800 milliárd forinttal több, mint egy évvel korábban. Még a gyorsan növekvő hitelállomány mellett is közel 9 ezer milliárd forinttal, 105,9 ezer milliárd forintra emelkedett […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Cáfolja a NER-szálat a magyar óriás, 100 millió eurós bizniszt ütött nyélbe
Határozottan visszautasítják, hogy vállalatuk neve ilyen körökben felvetődött.