Gyorsan kell a pénz a cégnek? Nem biztos, hogy az árengedmény a legjobb megoldás!

Magas kamatok idején minden finanszírozás drága. Ilyenkor is vannak azonban költséghatékony megoldások: rövid távra versenyképes lehet a faktoring. Még egy jól működő és eredményesen gazdálkodó vállalkozásnak is lehetnek rövid távú finanszírozási nehézségei. Például azért, mert egy vevőnek még épp csak leszállított egy nagyobb mennyiségű árut, aminek az ellenértéke csak később folyik be, de egy újabb […]