Gyors növekedés, stabil portfolió – biztonságos pályán a Gránit
A Gránit Bank 2025 első félévében története legjobb eredményét érte el: a hitelek és betétek állománya messze a piaci átlag felett bővült, miközben az AI alkalmazásával és új digitális megoldásokkal is szintet lépett. A tavaly év végén tőzsdére lépett Gránit Bank – egyedi szinten – minden idők legmagasabb féléves eredményét érte el 2025. első félévében
Meghozta a döntését a Kúria a devizahitelesek ügyében
Jogegységi határozat született az EU-s ítélet nyomán a tisztességtelen tájékoztatással kapcsolatban.
Válaszolt a teljes kivonulással kapcsolatos kérdésre a Spar
Kisújszálláson augusztus 24-én végleg bezárja üzletét.