Ennyi magyar még nem vett fel személyi hitel, mint júliusban
Átlépte a személyi kölcsön havi volumen a 100 milliárd forintot 2025. júliusában. Ilyen összegben még nem kötöttek szerződést egy hónap alatt a bankok a legnépszerűbb fedezetlen hitel esetében. Megjelent az MNB statisztikája a 2025. júliusi hiteladatokról. Ennyi személy kölcsönt még nem vettek fel a magyarok, mint a nyár második hónapjában. A 107,02 milliárd forintnyi szerződéses […]Tovább a teljes cikkre
Meghozta a döntését a Kúria a devizahitelesek ügyében
Jogegységi határozat született az EU-s ítélet nyomán a tisztességtelen tájékoztatással kapcsolatban.
Válaszolt a teljes kivonulással kapcsolatos kérdésre a Spar
Kisújszálláson augusztus 24-én végleg bezárja üzletét.