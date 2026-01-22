Autóvásárlás személyi kölcsönből: THM, futamidő, tartalék

A személyi kölcsönök leggyakoribb hitelcéljai között továbbra is előkelő helyen szerepel az autóvásárlás. Ezért érdemes megnézni, hogyan érdemes személyi kölcsönből autót vásárolni. A Bankmonitor szakértői most azt mutatják meg, mire érdemes figyelni akkor, ha az autóvásárlást személyi kölcsönből szeretnéd megvalósítani. Mennyi pénz kell valójában? Ne az autó árát célozd, hanem a teljes csomagot Autóvásárlásnál fontos […]