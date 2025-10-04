Ezért nem tudod eladni az ingatlanod – 6 gyakori hiba lakáseladáskor
Sokan azt gondolják, hogy az ingatlan eladása csupán annyi, hogy feltesznek egy hirdetést — aztán jönnek az ajánlatok. A gyakorlat azonban sokszor mást mutat: ha hetekig vagy hónapokig nincs érdemi érdeklődés, érdemes átvizsgálni a teljes stratégiát. Összegyűjtöttük a leggyakoribb buktatókat és gyakorlati megoldásokat, hogy gyorsabban eladhasd a lakásodat vagy házadat.
1) Érzelmi kötődés — nézd az ingatlant vevőként!
Az eladók gyakran túlértékelik saját otthonuk értékét a személyes emlékek miatt. A potenciális vevők azonban objektív szempontokat néznek: hely, hasznos alapterület, állapot…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Stratégiai együttműködést kötött a Gránit Alapkezelő és a Mathias Corvinus Collegium
A Gránit Alapkezelő és a Mathias Corvinus Collegium (MCC) által 2025. szeptember 18-án aláírt stratégiai együttműködés célja, hogy a Gránit
Adó és jog
Retail
Nagy bejelentést tett a Shein, ebben az európai országban nyitnak üzletet
Az ázsiai fast fashion óriás további öt bolt megnyitását is tervezi.