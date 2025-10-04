Ezért nem tudod eladni az ingatlanod – 6 gyakori hiba lakáseladáskor

Sokan azt gondolják, hogy az ingatlan eladása csupán annyi, hogy feltesznek egy hirdetést — aztán jönnek az ajánlatok. A gyakorlat azonban sokszor mást mutat: ha hetekig vagy hónapokig nincs érdemi érdeklődés, érdemes átvizsgálni a teljes stratégiát. Összegyűjtöttük a leggyakoribb buktatókat és gyakorlati megoldásokat, hogy gyorsabban eladhasd a lakásodat vagy házadat.

1) Érzelmi kötődés — nézd az ingatlant vevőként!

Az eladók gyakran túlértékelik saját otthonuk értékét a személyes emlékek miatt. A potenciális vevők azonban objektív szempontokat néznek: hely, hasznos alapterület, állapot…