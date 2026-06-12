Fél évvel meghosszabbították a szabad célú Diákhitel1 esetében a kamatstopot. De mi lesz az új kölcsönökkel?

Azon szabad célú Diákhitel1 konstrukcióval, akik 2024. december 31-ig felvették a hitelt, 2026. második félévében is 7,99 százalék maradhat a kamat. Azaz újabb fél évvel meghosszabbíthatják a kérdéses kölcsön kamatstopotját. A diákhiteleket a továbbtanulók tudják kihasználni a tanulmányaik finanszírozására, illetve az iskolai évek alatt a mindennapi kiadások fedezésére is. Pontosan ezért többféle diákhitelt is igényelhetnek […]