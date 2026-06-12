Bankmonitor 

Ingyenes bankszámla 2026-ban: 6 díjmentes ajánlat, amit érdemes megnézni

Júliustól sokaknak drágulhat a bankszámlája, de nem biztos, hogy neked is többet kell fizetned. A Bankmonitoron jelenleg 6 olyan díjmentes lakossági bankszámla hasonlítható össze, amelyek megfelelő feltételek teljesítése mellett akár 0 Ft-os számlavezetést kínálnak. Mutatjuk, melyik számla kinek lehet jó, hol járhat ajándék jóváírás, és mire kell figyelni, hogy az „ingyenes” tényleg díjmentes maradjon.  Mit […]

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