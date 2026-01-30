Adósságrendezés személyi kölcsönnel: jó ötlet vagy újabb csapda?
Egyetlen jól megválasztott személyi kölcsönnel akár több régi, drága hiteledtől is megszabadulhatsz, és jelentősen csökkentheted a havi törlesztődet. A kérdés az, hogyan csináld ezt úgy, hogy ne csak átrendezd a tartozásaidat, hanem valóban pénzt spórolj – ebben segítünk lépésről lépésre. Miért pörög most az adósságrendezés? A személyi hitelek kamatai az utóbbi években folyamatosan csökkentek, miközben […]Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Hosszú távra terveznek: tízéves partnerséget kötött a Semmelweis OSC és az Indotek Group
Jelentős, hosszú távú együttműködési megállapodást kötött egymással a Semmelweis OSC és az Indotek Group. A vállalatcsoport tízéves szponzorációs szerződés keretében
Adó és jog
Retail
Ma még beszerezhető a pezsgő és a virsli – így alakul az üzletek nyitvatartása szilveszterkor és újévkor
Mutatjuk a részletes nyitvatartási rendet.