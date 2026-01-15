Bankmonitor 

Íme a részletes Otthoni Energiatároló Program pályázat, de siess, ha be akarod adni!

Az Otthoni Energiatároló Program keretében elérhető, vissza nem térendő támogatás akár 2,5 millió forintot fedezhet napelemes rendszerek bővítésére vagy új telepítésére energiatárolóval, segítve a rezsiköltségek csökkentését és az energiafüggetlenség növelését. A program különösen kedvez a szaldóelszámolásból kiesett háztartásoknak, miközben a keretösszeg 100 milliárd forint.​ A beadás egyszerű, de a határidő miatt érdemes sietni… A mai […]

