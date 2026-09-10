Ezért fontos megtalálni lakáshitelnél a legjobb ajánlatot

Hatalmasat emelkedett az átlagos kölcsönösszeg, ami egyre hosszabb futamidővel párosul – ebben a helyzetben még fontosabb a legkedvezőbb banki hitelajánlat felkutatása. Egy átlagos lakáskölcsönnél már pár tized kamatelőny is több millió forintos különbséget eredményezhet a teljes visszafizetésben. Sokszor nem vagyunk hajlandók lépni, bankot váltani pár tized kamatelőnyért cserébe. Ez érthető is, ha ez a kamatelőny […]