Ezért fontos megtalálni lakáshitelnél a legjobb ajánlatot
Hatalmasat emelkedett az átlagos kölcsönösszeg, ami egyre hosszabb futamidővel párosul – ebben a helyzetben még fontosabb a legkedvezőbb banki hitelajánlat felkutatása. Egy átlagos lakáskölcsönnél már pár tized kamatelőny is több millió forintos különbséget eredményezhet a teljes visszafizetésben. Sokszor nem vagyunk hajlandók lépni, bankot váltani pár tized kamatelőnyért cserébe. Ez érthető is, ha ez a kamatelőny […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
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Így alakul a boltok nyitvatartása az ünnepi hétvégén: ezek az üzletek lesznek nyitva
Mutatjuk a részleteket.