Ezzel az állampapírral nyerhetsz igazán nagyot

Hatalmasat lehet nyerni a 2051/G magyar államkötvénnyel. Ennek a papírnak az ára jelenleg 61,18 százalékon áll (2025. november 17-én), ami azt jelenti, hogy ha most megvásárolnod és megtartod egészen 2051-ig, akkor évi 7,45 százalékos hozamot érhetsz el. A nagy pénzt azonban nem a lejáratig tartó hozam adja, hanem az, ami útközben történhet vele. Azért lehet […]