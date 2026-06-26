Érdemes kivárni a kamatcsökkenés miatt a lakásvásárlással?

A jegybank június 24-től 6,00 százalékra mérsékelte az alapkamatot és további csökkentéseket helyezett kilátásba. A hosszú bankközi hozamok pedig már ezen lépés előtt is érdemben mérséklődtek. Mondhatni minden adott ahhoz, hogy a piaci lakáshitelek kamata is mérséklődjön. De mit tegyen ebben a helyzetben az, aki lakásvásárlást tervez? A jegybank 6,25 százalékról 6,00 százalékra mérsékelte az […]