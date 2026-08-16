Visszakerülhet Budapesthez, amit évekkel ezelőtt elvettek tőle: több fontos közterület és ingatlan sorsa is megváltozhat
Nagy változás jöhet Budapest több ikonikus közterületén és értékes ingatlanánál: a kormány új törvénytervezete alapján több, korábban a fővárostól elvont terület ismét a Fővárosi Önkormányzat kezelésébe kerülhet. Vitézy Dávid szerint Budapest „visszakaphatja, amit az előző kormány elvett tőle”, miközben az Alkotmánybíróság költözése és egy józsefvárosi ingatlan sorsa is új irányt vehet – derül ki a Portfolio cikkéből.
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