Visszakerülhet Budapesthez, amit évekkel ezelőtt elvettek tőle: több fontos közterület és ingatlan sorsa is megváltozhat

Nagy változás jöhet Budapest több ikonikus közterületén és értékes ingatlanánál: a kormány új törvénytervezete alapján több, korábban a fővárostól elvont terület ismét a Fővárosi Önkormányzat kezelésébe kerülhet. Vitézy Dávid szerint Budapest „visszakaphatja, amit az előző kormány elvett tőle”, miközben az Alkotmánybíróság költözése és egy józsefvárosi ingatlan sorsa is új irányt vehet – derül ki a Portfolio cikkéből.

Több ikonikus budapesti tér kerülhet vissza a fővároshoz

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szombaton a Facebookon számolt be arról, hogy társadalmi egyeztetésre…