A vevők a budapesti ingatlanpiacon az elmúlt fél évben a lehetetlennel kísérleteztek: a legalsó árkategóriákba tartozó, mégis jó állapotú, felújítást nem igénylő ingatlanokat akartak vásárolni – derült ki az ingatlanközvetítők szavaiból.

A vevők továbbra is elsősorban az „olcsó” lakásokat keresik, sőt talán egyre inkább, emiatt is lehetett tapasztalni az ingatlanpiac lassulását – mondta Sebestyén Tamás, a Balla Ingatlan XIV. és XVI. kerületi irodájának szakmai vezetője. Azt is hozzátette, hogy amit viszont egyértelműen nem kerestek a vevők, azok a 150 négyzetméteresnél nagyobb családi házak. Ha el is keltek, akkor ugyanazon az áron, mint egy kisméretű családi ház.

Marosvölgyi Gabi, a Balla Ingatlan XXI. kerületi és szigetszentmiklósi irodájának szakmai vezetője szerint a vevők továbbra is nagyon ódzkodtak a felújítástól, így a felújítandó ingatlanokat nehezebb volt értékesíteni. Ennek oka, hogy rendkívül magasak mind az alapanyagárak, mind pedig a munkadíjak, így nem szívesen vágnak bele az új ingatlantulajdonosok egy felújításba. Ez érezhető a családi házak esetében is, ahol szintén elsősorban a felújított vagy újszerű ingatlanokat keresték az érdeklődők. Ezekre határozott igény mutatkozott, de csak százmillió forintos ár alatt, és ezért a vevők már elvárták az újszerű állapotot.

Nagy Csaba, a Balla Ingatlan dél-budai régiós szakmai vezetője a budai ingatlanpiacon azzal találkozott, hogy mivel a családi házak ára nagyon magasra emelkedett, így ezek iránt is visszaesett a kereslet. Legfeljebb az olyan 3–4 hálószobás házaknál lehetett érdeklődőkkel találkozni, amelyeknek a felújítására nem kellett 50–100 millió forintot rákölteni. De életjeleket itt is leginkább csak a kisméretű lakások kategóriája mutatott – jegyezte meg a szakértő.

Nem volt ez másként a pesti oldal szélén található XVIII. kerület esetében sem. Itt is – ahol a lakások közel 60 százaléka az 50–99 négyzetméter közötti sávba esik – leginkább a befektetésre alkalmas, 50–65 négyzetméter közötti alapterületű lakások, illetve a kétszobás vagy 1+2 félszobás elrendezések voltak igazán keresettek. A 25–40 négyzetméteres ingatlanokra is jelentős volt az igény, azonban ezekből minimális kínálattal lehetett találkozni.

Az V. és XIII. kerületekben elsősorban a közepes méretű (1,5–3 szobás), jó állapotú, azonnal költözhető lakások iránt mutatkozott a legnagyobb kereslet Tóth Viktória, a Balla Ingatlan kerületi irodájának szakmai vezetője szerint. Az újépítésű ingatlanok piaca is aktivitást mutatott, de az érdeklődők rendkívül árérzékenyek voltak. Ez azt jelenti, hogy a vevők nagyon tudatosan választottak, az ár–érték arányt ebben a szegmensben is erősen vizsgálták. A két kerület közötti eltéréseket vizsgálva pedig az látszott, hogy a XIII. kerületben a jó közlekedési adottságú, újabb építésű lakások domináltak, míg az V. kerületben továbbra is erős volt a befektetési célú kereslet.

Hasonló helyzetet vázolt a X. és XVII. kerületeknél Kovácsné Zsichla Katalin, a Balla Ingatlan kerületi irodájának szakmai vezetője, aki azt tapasztalta, hogy továbbra is a jó állapotú és az újépítésű lakások iránt mutatkozott a legnagyobb kereslet. A panellakások változatlanul az átlagosnál könnyebben eladhatók voltak, főleg a megfizethetőbb városrészekben. A legtöbben a kisebb, 40–60 négyzetméteres használt lakásokat, valamint az 50–80 négyzetméteres újépítésűeket keresték az elmúlt hónapokban.

A IV. és XV. kerület esetében is azzal lehetett találkozni, hogy gyakorlatilag megállt a kereslet az 1,2 millió forintos négyzetméterárnál. Balla Frigyes, a Balla Ingatlan IV. és XV. kerületi irodájának szakmai vezetője elmondta, hogy a legkeresettebb ingatlanok változatlanul az 1,5–2 szobás, erkélyes lakások voltak, de a vevők számára sok esetben kizáró okot jelentett a felújítandó állapot, mivel vagy nem tudták, vagy nem akarták elfogadni a felújítással járó – bizonyos esetekben akár tervezhetetlen – költségeket és az ezzel járó kényelmetlenségeket.

Dr. Kovács Csaba, a Balla Ingatlan agárdi irodájának szakmai vezetője szintén úgy látta, hogy vevői aktivitás leginkább a legalsó árszegmensben jelentkezett, vagyis a legolcsóbb ingatlanok – kisebb házak, telkek – voltak azok, melyek megmozgatták az érdeklődőket. Ez a 20–35 millió forintos árkategóriát jelenti a Velencei-tónál, vagyis az egészen kisméretű vagy jelentős felújításra szoruló hétvégi házakat.

Ennek oka, hogy ezeknél a felújítás költsége sem óriási összeg, a szerény alapterület miatt akár 8–10 millió forintból megoldható. Ami viszont problémát jelentett, az az, hogy ebben az alsó árkategóriában meglehetősen szerény volt a kínálat.

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