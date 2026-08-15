Lakáseladás előtt állsz? Ezt az 5 hibát jobb, ha messziről elkerülöd
Egy lakás eladásánál nemcsak az számít, milyen az ingatlan, hanem az is, hogyan mutatjuk meg a potenciális vevőknek. A rosszul meghatározott ár, a gyenge fotók, a túl általános hirdetési szöveg vagy éppen az alacsony láthatóság mind azt eredményezheti, hogy a lakás hosszú hónapokig vár a megfelelő vevőre. Mutatjuk, melyek a leggyakoribb hibák, és mit tehetünk azért, hogy gyorsabban és eredményesebben keljen el az ingatlan.
A lakáspiac élénksége önmagában még nem garantálja, hogy minden ingatlan gyorsan gazdára talál. Ugyanazon a környéken,…Tovább a teljes cikkre
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