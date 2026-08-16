Négy új lakópark, négy különböző életstílus: itt épülnek Budapest legizgalmasabb új otthonai

Energiahatékony műszaki megoldások, zöld környezet, okosotthon-funkciók és jól átgondolt alaprajzok – ma már egyre többen keresnek olyan új építésű lakást, amely nemcsak szép és modern, hanem hosszú távon is kényelmesen fenntartható. Összegyűjtöttünk négy budapesti lakóparkot, amelyek eltérő környezetben és különböző élethelyzetekre kínálnak korszerű otthonokat – Újbudától a XV. kerületen át egészen a IX. kerületig.

Revital Park – Energiahatékony otthonok Újbudán, modern városi környezetben

A XI. kerületben megvalósuló Revital Park azok számára lehet különösen vonzó, akik a budapesti városi élet kényelmét…