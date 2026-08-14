Új lakás a Duna közelében, kedvezményes hitellel? Mutatjuk a váci lakóparkot, ahol ez most valósággá válhat

Miért kellene választani a természet közelsége és a modern városi kényelem között? Vác egyik dinamikusan fejlődő részén épülő Dunakert Lakópark éppen ezt a két világot kapcsolja össze: a Duna-part nyugodt környezetét, a főváros könnyű elérhetőségét és a korszerű, energiahatékony otthonok kényelmét kínálja egy helyen.

A Németh László úton megvalósuló lakóparkban 152 új építésű lakás készül, a kompakt otthonoktól egészen a nagyobb, családok számára is kényelmes lakásokig. Ráadásul a kínálatban több olyan ingatlan is található, amely megfelelhet az Otthon Start Program…