A leggyakoribb hibák, amelyet a lakásvásárlás, hiteligénylés előtt elkövetünk
Számos esetben kapkodva, felkészületlenül vágunk bele egy ingatlan vásárlásba. Ez érthető, hiszen az áremelkedés komoly stresszfaktor, de azért mégis ez az egyik legnagyobb pénzügyi döntés az életünkben, érdemes alaposan átgondoln. Készpénzes vásárlásnál természetesen jóval egyszerűbb a folyamat, azonban kevesebb buktató is derül ki időben. Hitelből való finanszírozásnál azonban minden felszínre kerül, ami az ingatlan vásárlást […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Saját részvényeit vásárolja vissza a Telekom
Legfeljebb ötven milliárd forintig vesznek részvényeket.