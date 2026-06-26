A leggyakoribb hibák, amelyet a lakásvásárlás, hiteligénylés előtt elkövetünk

Számos esetben kapkodva, felkészületlenül vágunk bele egy ingatlan vásárlásba. Ez érthető, hiszen az áremelkedés komoly stresszfaktor, de azért mégis ez az egyik legnagyobb pénzügyi döntés az életünkben, érdemes alaposan átgondoln. Készpénzes vásárlásnál természetesen jóval egyszerűbb a folyamat, azonban kevesebb buktató is derül ki időben. Hitelből való finanszírozásnál azonban minden felszínre kerül, ami az ingatlan vásárlást […]