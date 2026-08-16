Radikális javaslat: megadóztatnák az üresen álló lakásokat, és 150 ezer otthont újítanának fel évente
Magyarországon közel 90 százalékos a lakástulajdon aránya, mégis egyre többek számára jelent komoly gondot a megfizethető és megfelelő minőségű lakhatás. Az ingatlanárak emelkedése, a szűkös kínálat és az elöregedett lakásállomány egyszerre nehezíti a fiatalok helyzetét és a munkaerő mobilitását. Az Egyensúly Intézet friss szakpolitikai javaslata ezért teljes szemléletváltást sürget: a kereslet további élénkítése helyett elsősorban a lakáskínálat bővítésére és a meglévő otthonok korszerűsítésére helyezné a hangsúlyt – írja a Portfolio.
A javaslatcsomag egyik legfigyelemreméltóbb eleme az üresen álló ingatlanok megadóztatása,…Tovább a teljes cikkre
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