Szeptember 30-án lejárhat a kamatstop: ezt tedd meg most, hogy ne érjen hidegzuhanyként az új törlesztő

Csaknem öt év után véget érhet az intézkedés, amely több mint 200 ezer lakáshiteles törlesztőrészletének emelkedését akadályozta meg. Az érintettek többsége csak akkor szembesülhet igazán a változással, amikor megérkezik az első magasabb törlesztő. Akkor viszont már sokkal nehezebb lesz nyugodtan dönteni. Ha van lakáshiteled, és nem vagy teljesen biztos benne, milyen kamatozású, most nem érdemes […]