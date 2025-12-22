Személyi Kölcsönt igényelnél 2026-ban? Íme a friss feltételek, az igénylés folyamata
A személyi kölcsön rendkívül népszerű a gyors és rugalmas finanszírozást kereső magyarok körében és ez valószínűleg 2026-ban sem lesz másként. 2025 rekordéve után érdemes megismerni, mit tartogat az új év a kamatok, az igénylési feltételek, vagy éppen a szükséges dokumentumok kapcsán. Cikkünkben összefoglaljuk a legfrissebb információkat, a hitelpiaci helyzetet, valamint az igényléshez szükséges tudnivalókat. Mit […]Tovább a teljes cikkre
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Új korszak kezdődik a Media Marktnál, így alakul át a népszerű bolthálózat
A jövőben több szolgáltatás bevezetését tervezi a cég.