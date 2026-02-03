50 ezer forint ajándék jóváírás a CIB személyi kölcsönéhez – Íme a feltételek

Egy személyi kölcsönnél elsőre mindenki a kamatot nézi. Pedig sokszor az „extrák” döntenek arról, hogy egy ajánlat valóban jónak számít-e. A CIB most pont ilyen pluszt kínál: ha most igényelsz Előrelépő Személyi Kölcsönt közvetítőn keresztül, 50 ezer forint jóváírást is kaphatsz. De kinek jár az ajándék, és mire kell figyelni, hogy ne maradj le róla? […]