Új időszámítás a hazai bankolásban: megduplázódott a díjmentes készpénzfelvétel

Mennyi készpénzt vehetnek fel a bankszámlájukról díjmentesen a magyarok? Mit kell tenni a lehetőség kihasználásához? Mennyit lehet spórolni a díjmentes készpénzfelvétel megemelése miatt? Február elsejétől megduplázták a díjmentes készpénzfelvételi havi keretösszegét. Eddig havonta két alkalommal, összesen legfeljebb 150 ezer forint készpénzt vehettünk fel díjmentesen a bankszámláról. Február elsejétől már havonta legfeljebb 300 ezer forinthoz is […]