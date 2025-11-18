Bruttó 687 100 forintra emelkedett az átlagkereset. Mennyi hitel törlesztésére elegendő ez az összeg?
A KSH adatai alapján szeptemberben 687 100 forintra nőtt a bruttó átlagkereset. Ez egy év alatt 9,5 százalékos emelkedést jelent. Mennyi lakáshitel törlesztésére elegendő egy átlagos fizetés ma Magyarországon? A legfrissebb 2025. szeptemberi átlagbér bruttó 687 100 forint volt a KSH adatai alapján, ez 9,5 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi értéket. A nettó átlagbér mértéke […]Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Adó és jog
Retail
A kereskedelmi ingatlanpiac 2026-ban: kitart a mérsékelt optimizmus
A Deloitte legfrissebb nemzetközi felmérése szerint a kereskedelmi ingatlanszektor számos kihívással néz szembe, ugyanakkor 2026-ban bővülhetnek azok a cégek, amelyek