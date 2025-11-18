200 milliárd Ft-on túl – láthatatlan fájdalmak az Otthon Start száguldása mögött
Hamarosan megjelennek a hivatalos statisztikák és látni fogjuk, hogy az Otthon Start következtében októberben először átlépte a lakáshitel szerződések értéke a 200 mrd Ft-ot. Hurrá! Ez a cikk azonban a háttérben zajló folyamatokról, a kevésbé látható fájdalmakról szól. A fogaskerekek nyikorognak, a bankok többségében hétvégenként is dolgoznak a kollégák és ennek ellenére is nő a […]Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Adó és jog
Retail
A kereskedelmi ingatlanpiac 2026-ban: kitart a mérsékelt optimizmus
A Deloitte legfrissebb nemzetközi felmérése szerint a kereskedelmi ingatlanszektor számos kihívással néz szembe, ugyanakkor 2026-ban bővülhetnek azok a cégek, amelyek