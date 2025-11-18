Egyre többet buknak a magyarok azon, hogy nem kötik le a pénzüket

Az idei harmadik negyedévében tovább emelkedett a lekötés nélkül, készpénzben, látra szóló betétben tartott összeg. Ezek az összegek jellemzően nem kamatoznak, emiatt nagyon sokat veszítenek értékükből. De rekord szintre emelkedett a magyar háztartások külföldön tartott megtakarításainak összege is. Megjelentek az MNB előzetes adatai, melyből kiderül a magyar háztatások milyen pénzügyi megtakarításokkal, kötelezettségekkel rendelkezhettek 2025. III. […]