Az UniCredit Bank is csökkentette lakáshiteleinek kamatát

Az UniCredit Bank is alkalmazza az önkéntes kamatplafon előírásait, vagyis lakáscélú jelzáloghitelének THM értéke nem haladhatja meg október 9-től a 8,5%-ot. Ennek teljesítéséhez a pénzintézetnél csökkentették a kamatokat is. A Gazdaságfejlesztési minisztérium által életre keltett önkéntes kamatplafon előírásait egyre több bank teljesíti. Így egyáltalán nem meglepő, hogy a kezdeményezés kezdő napján az UniCredit Bank is […]