Már minden bank ad legalább 200 ezer Ft-ot az Otthon Start mellé ajándékba

Az Otthon Start berobbanását követően egyre több bank kínált külön jóváírást – azaz ajándékpénzt – a verseny odáig fokozódott, hogy már minden bank ajánlata között szerepel legalább 200 ezer forint jóváírás valamilyen formában. De akkor mi alapján választhatnak az érdeklődők az egyes banki ajánlatok közül? Az Otthon Start program hatalmas népszerűségnek örvend, ezt alátámasztják az […]