Toronyházak a Feneketlen-tó árnyékában? Felrobbant a Villányi úti lakópark terve Újbudán

Újabb ingatlanfejlesztés borzolja a kedélyeket Budapesten, ezúttal a XI. kerületben. A Villányi úton, a volt MSZP-székház helyén tervezett lakópark olyan méretű épületekkel számol, amelyek a környéken élők szerint végleg megváltoztatnák a városképet – és nem jó irányba. A tervek szerint a házak magasabbak lennének, mint a közeli ciszterci Szent Imre-templom, a Feneketlen-tóra nyíló panoráma pedig eltűnne a lakók szeme elől. A tiltakozás nem maradt el, az ügy pedig már az önkormányzat asztalán is komoly vitákat generál – derül ki a…