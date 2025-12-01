Ki jár ma jobban: aki lakásba fektet, vagy aki állampapírt vesz?

Az elmúlt tíz évben átlagosan közel 15%-kal drágultak a magyar lakások évente, így nem véletlen, hogy sokan az ingatlant tartják az egyik legjobb hosszú távú befektetésnek. Csakhogy közben nagyot fordult a helyzet, az állampapírok érdemi reálkamatot kínálnak a hosszú lejáratokra, a bérbeadási hozamok érezhetően visszaestek, és megjelent az Otthon Start hitel is – ma már […]