Ki jár ma jobban: aki lakásba fektet, vagy aki állampapírt vesz?
Az elmúlt tíz évben átlagosan közel 15%-kal drágultak a magyar lakások évente, így nem véletlen, hogy sokan az ingatlant tartják az egyik legjobb hosszú távú befektetésnek. Csakhogy közben nagyot fordult a helyzet, az állampapírok érdemi reálkamatot kínálnak a hosszú lejáratokra, a bérbeadási hozamok érezhetően visszaestek, és megjelent az Otthon Start hitel is – ma már […]
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
A „milliárdosok bunkerében” tervezhet titkos megállapodást Európa háta mögött Washington és Moszkva
Ukrajnai béketerv helyett valami egészen mással állhatott elő a Fehér Ház és a Kreml.