Áruhitel: 0% THM-mel a teljes kosárra?  Ez a webshop üti ki idén a versenytársakat

Egyre több magyar vásárló választja az online áruhitelt, ha nagyobb értékű, vagy több kisebb terméket szeretne megvenni. Cikkünkben összehasonlítottuk négy nagy webáruház – az ALZA, az eMAG, a Media Markt és a Fizz – áruhitel-konstrukcióit, és bemutatjuk, melyik webshop kínálja a leginkább rugalmas és vásárlóközpontú hitelmegoldást. Online áruhitel – ma már alapelvárás a webshopoknál Az […]