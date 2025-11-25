Áruhitel: 0% THM-mel a teljes kosárra? Ez a webshop üti ki idén a versenytársakat
Egyre több magyar vásárló választja az online áruhitelt, ha nagyobb értékű, vagy több kisebb terméket szeretne megvenni. Cikkünkben összehasonlítottuk négy nagy webáruház – az ALZA, az eMAG, a Media Markt és a Fizz – áruhitel-konstrukcióit, és bemutatjuk, melyik webshop kínálja a leginkább rugalmas és vásárlóközpontú hitelmegoldást. Online áruhitel – ma már alapelvárás a webshopoknál Az […]Tovább a teljes cikkre
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
A kereskedelmi ingatlanpiac 2026-ban: kitart a mérsékelt optimizmus
A Deloitte legfrissebb nemzetközi felmérése szerint a kereskedelmi ingatlanszektor számos kihívással néz szembe, ugyanakkor 2026-ban bővülhetnek azok a cégek, amelyek