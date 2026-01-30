Mi az az annuitásos törlesztőrészlet? Miért csökken a futamidő elején lassabban a fennálló tartozás?
A legtöbb lakossági hitelnél – például a személyi kölcsönnél vagy lakáshiteleknél – a havi törlesztőrészletek összege változatlan. De mik ezen fizetési módszernek az előnyei és mik a hátrányai? A legtöbb hitelt havonta változatlan összegű részletekben kell visszafizetni. Ezt nevezik annuitásos vagy egyenlő összegű törlesztőrészletnek is. De jó ez a rendszer az adósoknak? Vannak más megoldások, […]Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Hosszú távra terveznek: tízéves partnerséget kötött a Semmelweis OSC és az Indotek Group
Jelentős, hosszú távú együttműködési megállapodást kötött egymással a Semmelweis OSC és az Indotek Group. A vállalatcsoport tízéves szponzorációs szerződés keretében
Adó és jog
Retail
Ma még beszerezhető a pezsgő és a virsli – így alakul az üzletek nyitvatartása szilveszterkor és újévkor
Mutatjuk a részletes nyitvatartási rendet.