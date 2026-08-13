12 év kata ára: havi 102 ezer forinttal kisebb nyugdíj

Az 50 ezer forintos kata éveken át szinte verhetetlen ajánlatnak tűnt. Egyszerű volt, kiszámítható, és egy átlagos vállalkozói bevétel mellett jóval több pénzt hagyott az ember zsebében, mint más adózási formák. Csakhogy az alacsony adónak volt egy kevésbé látványos oldala is: a pár tízezer forintos későbbi nyugdíj. A Bankmonitor szakértői megézték, mit jelenthet ez egy […]