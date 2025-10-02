Mennyivel emelkedik a háromgyermekes édesanyák jövedelme októbertől? Mire érdemes elkölteni ezt a pénzt?
Október elsejétől SZJA mentessé válnak a háromgyermekes édesanyák. De hogyan lehet ezt igénybe venni? Mennyi plusz jövedelmet jelent ez? És mit érdemes ezzel az extra bevétellel kezdeni? Kell valamit tenni az adómentességért? A magyar kormány adópolitikájának soron következő lépése a háromgyermekes anyák SZJA mentessége, ami október elsejétől lép életbe. Ez éves szinten többszázezer forint extra […]Tovább a teljes cikkre
Stratégiai együttműködést kötött a Gránit Alapkezelő és a Mathias Corvinus Collegium
A Gránit Alapkezelő és a Mathias Corvinus Collegium (MCC) által 2025. szeptember 18-án aláírt stratégiai együttműködés célja, hogy a Gránit
Elkelt a világ egyik legnagyobb játékpiaci óriása, elképesztő összeget fizettek érte
Olyan játékok köthetőek a céghez, mint a The Sims vagy a FIFA.