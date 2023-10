A K&H Bank is csatlakozott az önkéntes kamaplafonhoz

A Kereskedelmi és Hitelbank is csatlakozott az önkéntes kamatplafonhoz, ennek szellemében október 9-től a pénzintézet lakáshiteleinek THM értéke nem haladhatja meg a 8,5%-ot. Érdekesség, hogy a pénzintézet az 5 évig fix kamatozású kölcsönére is alkalmazza a kamatplafon előírásait. A K&H Bank is csatlakozott az önkéntes kamatplafonhoz, emiatt a pénzintézet lakáshitelének kamata érdemben csökkent. A Bank […]