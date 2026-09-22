A gyermekeim már egyedül buszoznak. De vajon fizethetnek egyedül a büfében?
Az önállóságot nem egyszerre adjuk oda a gyerekeinknek. Először csak egyedül mennek le a boltba. Aztán kapnak lakáskulcsot. Megtanulnak busszal hazajönni az iskolából. Megkapják az első telefont. És egyszer csak ott állunk egy teljesen hétköznapi reggelen, amikor nincs mit betenni tízóraira, és azon gondolkodunk: vajon tudna a gyerekem egyedül fizetni az iskolai büfében? Készpénzzel? Bankkártyával? […]Tovább a teljes cikkre
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