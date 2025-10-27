Újabb könnyítés a lakástámogatásoknál, ezúttal a CSOK Pluszra került sor
Az éjszaka társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet alapján a kormány módosítana a CSOK Plusz szabályain. A házaspárok életkorára vonatkozó feltételhez nyúlna hozzá a jogalkotó A CSOK Plusz a gyermeket vállaló fiatal házaspárok által kihasználható támogatott lakáshitel. De mit jelent az, hogy fiatal házaspár? Általános előírás, hogy az igénylés pillanatában a feleség nem töltheti még be a […]Tovább a teljes cikkre
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
A kereskedelmi ingatlanpiac 2026-ban: kitart a mérsékelt optimizmus
A Deloitte legfrissebb nemzetközi felmérése szerint a kereskedelmi ingatlanszektor számos kihívással néz szembe, ugyanakkor 2026-ban bővülhetnek azok a cégek, amelyek