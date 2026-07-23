Mennyibe kerül valójában a bankszámlád? Elindult a Számlamonitor
A bankszámlánkat szinte mindennap használjuk: ide érkezik a fizetésünk, innen fizetjük ki a számláinkat, ezzel fizetünk a boltban, és időnként készpénzt is felveszünk róla. Mégis kevesen tudnák megmondani, hogy mindez pontosan mennyibe kerül nekik egy év alatt. Ennek egyik oka, hogy a bankolás költsége nem egyetlen, jól látható tételből áll. A havi számlavezetési díj mellett […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Eszkalálódik az IKEA-sztrájk, csütörtök délután 3-ig folytatódik a munkabeszüntetés
Elégedetlenek az áruház magyarországi dolgozói.