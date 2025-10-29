Új építésű, családbarát lakások Zugló zöld szívében – költözz be még idén az Albion32-be!
Zugló egyik legkedveltebb részén, az Angol utcában épülő Albion32 lakópark a célegyenesbe ért: a kivitelezés utolsó szakasza zajlik, és az átadás már 2025-ben megtörténik. Aki most keres új építésű, családbarát otthont Budapesten, még csatlakozhat ehhez az exkluzív közösséghez – ahol a zöldövezeti nyugalom, a kiváló infrastruktúra és a minőségi oktatás közelsége teszi teljessé a mindennapokat.
Utolsó elérhető lakások: tágas otthonok családoknak
Ahogy az építkezés a befejezéshez közeledik, az Albion32 lakásainak kínálata egyre szűkül.
A legnagyobb alapterületű, 3–4 szobás lakások azonban…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Adó és jog
Retail
A kereskedelmi ingatlanpiac 2026-ban: kitart a mérsékelt optimizmus
A Deloitte legfrissebb nemzetközi felmérése szerint a kereskedelmi ingatlanszektor számos kihívással néz szembe, ugyanakkor 2026-ban bővülhetnek azok a cégek, amelyek