Minden háztulajdonosra hatással lesz: kiderült, mit tervez az állam a fúrt kutakkal – jön a nagy vízellenőrzés!
Egyre égetőbb kérdés Magyarország vízhelyzete – és most Áder János volt köztársasági elnök, valamint Bíró Tibor vízügyi szakértő elárulta, milyen lépéseket tervez az állam a háztartási fúrt kutakkal kapcsolatban – tájékoztatott a Pénzcentrum.A cél: a vízkészletek védelme, a kutak legalizálása és a vízhasználat pontos mérése. Ez minden háztulajdonost érinthet, aki saját kutat használ – akár locsolásra, akár ivóvízre.
Vészjelzés: kritikus állapotban a magyar vízkészlet
Bíró Tibor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Környezeti Fenntarthatósági Intézetének igazgatója szerint az elmúlt évek aszályai miatt…
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
A kereskedelmi ingatlanpiac 2026-ban: kitart a mérsékelt optimizmus
A Deloitte legfrissebb nemzetközi felmérése szerint a kereskedelmi ingatlanszektor számos kihívással néz szembe, ugyanakkor 2026-ban bővülhetnek azok a cégek, amelyek