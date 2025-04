Belváros közeli raktárak és irodák Budapesten? Semmi sem lehetetlen!

A belváros közelében nehéz kamionnal is könnyen megközelíthető raktárakat találni. A XI. kerületben, az M1-M7-M0-ás csomópont közelében azonban most kiváló infrasturkturával kínálnak kiadó raktárakat, sőt még irodákat is.

A Szerémi és a Fehérvári út közelében elhelyezkedő Temesvári Business Park ideális megoldást kínál vállalkozása számára! Könnyen megközelíthető autóval és tömegközlekedéssel egyaránt, így alkalmazottai, ügyfelei és partnerei számára is kényelmes megoldást jelent.

Raktárak méretre szabva, rugalmas feltételekkel

Béreljen raktárt már 6,5 euró/nm + áfa áron 150-400 nm között, vagy ha nagyobb helyre…