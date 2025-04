Belváros közeli raktárak és irodák Budapesten? Semmi sem lehetetlen!

A belváros közelében nehéz kamionnal is könnyen megközelíthető raktárakat találni. A XI. kerületben, az M1-M7-M0-ás csomópont közelében azonban most kiváló infrasturkturával kínálnak kiadó raktárakat, sőt még irodákat is.

A Szerémi és a Fehérvári út közelében elhelyezkedő Temesvári Business Park ideális megoldást kínál vállalkozása számára! Könnyen megközelíthető autóval és tömegközlekedéssel egyaránt, így alkalmazottai, ügyfelei és partnerei számára is kényelmes megoldást jelent.

Raktárak méretre szabva, rugalmas feltételekkel

Béreljen raktárt már 6,5 euró/nm + áfa áron 150-400 nm között, vagy ha nagyobb helyre van szüksége, több raktár összenyitásával rugalmasan növelhető a terület. A legkeresettebb, 200-300 nm-es opciók is elérhetők!

Irodák kedvező áron, rugalmas feltételekkel

Saját irodára van szüksége? Itt már 9 euró/nm + áfa áron bérelhet 25 nm-től egészen 1000 nm-ig! Akár rövid távra is elérhető, így nem kell hosszú távra elköteleződnie. Az üzemeltetési költség pedig szintén kedvező, 1,8 euró/nm + áfa irodák és raktárak esetében egyaránt.

Biztonság és kényelmes parkolás

A park teljes területe körülkerített, 24 órás biztonsági szolgálattal, kamerarendszerrel, így értékei folyamatos védelem alatt állnak. A parkolással sem lesz gondja, parkolóhelyek már havi 40 eurótól bérelhetők! A Temesvári Business Park területén ráadásul még karbantartó szolgálat is működik.

Ne maradjon le a legjobb lehetőségekről!

A raktárak és irodák iránti kereslet rendkívül magas, így érdemes gyorsan döntenie! Vegye fel velünk a kapcsolatot, és találja meg az ideális megoldást vállalkozásának!