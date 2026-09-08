Új szempontok a lakóhelyválasztásban: a Duna nemcsak hétvégi kikapcsolódás, hanem a mindennapok része is lehet

A Budapest környéki lakáskeresők számára egyre fontosabbá válik, hogy az otthon ne csak a fővároshoz legyen közel, hanem élhető környezetet és magasabb életminőséget is kínáljon. A természet közelsége, a vízpart, a zöldterületek és a nyugodtabb mindennapok sokak számára ugyanolyan fontos szemponttá váltak, mint az ingázás ideje.

Jó példa erre Vác, ahol a Dunakert Lakópark a Duna-parti környezetet, Budapest elérhetőségét és a modern új építésű otthonok kényelmét kapcsolja össze.

A Németh László úton megvalósuló fejlesztésben 152 új lakás készül, a kompakt…